Lançamento do livro de Nini Ferreira sobre património cultural de Tomar

O lançamento do livro “NINI. Fernando Ferreira e a Salvaguarda do Património Cultural de Tomar” decorreu a 30 de Novembro, no Moinho da Ordem do Complexo Cultural da Levada de Tomar. No 25º aniversário da morte de Nini Ferreira, ilustre tomarense, a obra engloba um conjunto de artigos que o autor escreveu sobre o património cultural de Tomar na imprensa local, principalmente nas décadas de 70 e 80 do século XX.