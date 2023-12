Maestro João Raquel dirigiu orquestra na Argentina

O maestro, natural de Benavente, foi convidado para participar num concerto na Catedral Nuestra Señora de la Asusción, em Avellaneda.

O maestro João Raquel, natural e residente em Benavente, foi convidado para dirigir a orquestra Filarmónica de Avellaneda, de Buenos Aires, na Argentina. No dia 25 de Novembro João Raquel participou na celebração do dia de Santa Cecília, a padroeira dos músicos, num concerto que teve lugar na Catedral Nuestra Señora de la Asusción, em Avellaneda.

“Será um momento muito importante na minha carreira como maestro. Depois de ter dirigido várias bandas e orquestras em Portugal, Espanha, Itália, Sérvia e Bielorrússia, esta é a primeira vez que terei o privilégio de dirigir na América Latina”, sublinhou antes do concerto João Raquel, actual maestro das Bandas da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão e da Sociedade União Musical Alenquerense.