Mais de 460 mil euros para requalificar Biblioteca Pública de Fátima

Biblioteca Pública de Fátima foi transferida para antiga escola primária e projecto de requalificação vai ser financiado pela Câmara de Ourém em mais de 460 mil euros.

A Câmara de Ourém vai financiar em quase meio milhão de euros a segunda fase da requalificação da Biblioteca Pública de Fátima, instalada desde Abril numa antiga escola primária. O presidente do município de Ourém, Luís Albuquerque, explicou à Lusa que a primeira fase decorre de uma candidatura que a Junta de Freguesia de Fátima fez para requalificar o antigo edifício da escola da Lomba d’Égua, transferindo para lá a biblioteca, algo que já aconteceu. “Esta segunda fase irá permitir os arranjos exteriores do edifício, onde queremos fazer um espaço de usufruto público, e também a ampliação de uma das salas para a realização de exposições, conferências ou colóquios”, adiantou Luís Albuquerque.

O investimento total é superior a 460 mil euros, “suportado a 100% pela câmara municipal, embora protocolado com a junta de freguesia porque o edifício está cedido”. Luís Albuquerque salientou que a ideia passa por ter “um espaço aberto a que diversas iniciativas de âmbito cultural que ali se possam realizar, mas também dotar Fátima de um espaço público que não existe ainda” para este tipo de actividades. O presidente do município reconheceu que “não é ainda o desejável”, especificando que “será o Parque da Cidade”, mas vai ser um espaço, juntamente com o Jardim do Cruzeiro, contíguo à biblioteca, para as pessoas usufruírem e onde também se vai poder realizar espectáculos. “Obviamente que, havendo ali outro tipo de valências, a biblioteca tenderá a ter mais pessoas e é isso que também queremos”, acrescentou. O autarca referiu ainda que a transferência para a escola desactivada, que estava instalada no edifício que acolhe o Centro de Saúde, vai permitir a ampliação e requalificação da unidade de saúde.

A Biblioteca Pública de Fátima, criada em 1995, então como pólo da Fundação Calouste Gulbenkian, tem cerca de 14 mil livros. O edifício dispõe de uma sala de leitura geral, uma sala para o público infantil, uma zona para leitura de jornais e revistas e um espaço com seis postos de Internet. Tem ainda disponível ‘online’ o catálogo das obras.