Música Velha anima noites da Feira de Pernes

A Música Velha de Pernes vai animar as noites de 7 e 8 de Dezembro na vila, durante a realização de mais uma edição da tradicional Feira de Pernes. Na quinta-feira, 7 de Dezembro, pelas 22h00, abre o habitual Baile da Feira com João Louro e Bailarinas, seguindo-se música com o DJ Tojo. Na sexta-feira, 8 de Dezembro, há música ao vivo pelas 22h00 com a banda DIZPLAY, a que se segue música com o DJ AGRIRUI.