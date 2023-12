Pista de gelo e mercadinho são as novidades do Natal em Abrantes

Uma pista de gelo e o mercadinho de Natal vão animar a quadra natalícia em Abrantes. Programa de actividades arrancou no dia 1 de Dezembro.

A época natalícia chegou a Abrantes no dia 1 de Dezembro, com o acender das iluminações e a chegada, às 16h00, do Pai Natal à Praça Barão da Batalha. O Jardim da República é o ponto central das animações, onde miúdos e graúdos poderão divertir-se na pista de gelo enquanto no Mercadinho de Natal poderão adquirir presentes especiais feitos pelos artesãos e produtores locais. Na Casa do Pai Natal, o anfitrião vai receber todas as crianças que o queiram cumprimentar e onde podem deixar as suas cartas com os seus desejos, que serão respondidas individualmente e darão direito a uma lembrança simbólica.

Ao longo do mês haverá outras actividades, nomeadamente uma oficina de decorações sustentáveis, exposição de presépios, workshops e iniciativas pensadas para bebés e crianças, um musical e uma festa no Parque de Ciência e Tecnologia e a passagem de duendes pelas ruas do centro histórico.

À semelhança do ano passado, a Câmara de Abrantes vai apoiar a Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardoal, Mação e Vila de Rei na realização do sorteio de Natal, que este ano vai abranger o comércio e serviços de todos os estabelecimentos comerciais do concelho aderentes. Os clientes que façam compras no valor igual ou superior a 10 euros nas lojas aderentes, entre o dia 1 de Dezembro e as 19h00 do dia 4 de Janeiro de 2024, ficam habilitados ao concurso, mediante a entrega de cupões carimbados ou assinados no verso pelos responsáveis da loja. Vão ser oferecidos vales em compras, que vão desde os 500 aos 25 euros, num total de 3.050 euros. O sorteio decorre a 6 de Janeiro no mercado municipal.

Quanto à Passagem de Ano vai decorrer na Praça Barão da Batalha a partir das 23h00, com a animação a cargo de Danny Vita, Sara Santini e DJ Mossy. Pode consultar toda a programação em www.cm-abrantes.pt.