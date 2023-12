Serigrafia de António Colaço para recordar os serões em Mação

Obra de António Colaço pertencente à União das Freguesias de Mação, Aboboreira e Penhascoso ganhou vida com a edição de uma serigrafia patrocinada pela Câmara de Mação que está a vender a obra a 100 euros.

António Colaço é o autor da serigrafia que ilustra a imagem deste texto. A obra foi editada pela pela Câmara Municipal de Mação, que aceitou a proposta do autor para a poder comercializar principalmente durante a época natalícia. A edição é do Centro Português de Serigrafia e estão disponíveis no mercado 100 exemplares.

Segundo conversa com António Colaço, a edição da serigrafia deve-se ao empenho do presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, e à União das Freguesias de Mação, Aboboreira e Penhascoso, proprietária do original, na pessoa do seu presidente, José Fernando Martins, que deu o seu consentimento para a edição.

Para António Colaço, “quer o diálogo arquitectónico entre as duas torres, quiçá, delimitando territórios em pacífica e amena disputa espiritual/material, quer o imaginado vozeario subindo por entre o beirão casario, convocando-nos para os tão saudosos quanto demorados serões em que as mil e uma histórias contadas pelos nossos avós nos faziam temer penalveiros vindos de longe, conjugam-se para nos fazer regressar a uma terra onde seja mais gratificante conversar do que teclar”. “Ter em casa um exemplar desta serigrafia pode significar, assim, um primeiro passo para o regresso a novos serões feitos de conversas sem fim”, conclui o artista plástico que depois da reforma está de regresso a Abrantes onde prepara uma exposição dedicada aos 50 anos do 25 de Abril.