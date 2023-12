Sinagoga de Tomar recebe exposição sobre a diáspora judaica portuguesa

Exposição itinerante vai estar em exibição entre 5 e 17 de Dezembro e conta a história da ainda pouco conhecida diáspora judaica portuguesa.

A exposição itinerante “A diáspora judaica portuguesa – séculos XV-XXI”, que mostra as origens e o percurso histórico no contexto sefardita, vai estar patente na Sinagoga de Tomar entre 5 e 17 de Dezembro. Em nota informativa, a Câmara de Tomar indica que a exposição itinerante “conta a história da ainda pouco conhecida diáspora judaica portuguesa no contexto sefardita, desde a sua origem (a conversão forçada dos judeus portugueses em 1497) até às reminiscências contemporâneas das memórias marranas e seus lugares”.

A mostra, da responsabilidade das Éditions Chandeigne e da Associação Hagadá – Tikva – Museu Judaico de Lisboa, relata as perseguições pela Inquisição, a partir de 1536, data em que os “cristãos-novos partem a fim de poder praticar mais ou menos livremente o judaísmo” e a sua participação, do século XVI ao século XVIII, nas “profundas mudanças socioeconómicas, religiosas e intelectuais”, com as suas “redes familiares, comerciais e financeiras” a estenderem-se à escala planetária. “Apesar da sua grande dispersão geográfica e religiosa, esta diáspora soube conservar uma certa coesão que se manifesta na língua, na literatura, na liturgia, na arquitectura, nos patronímicos ou ainda na arte funerária”, indica a autarquia.