Alverca B mantém liderança no Campeonato de Portugal

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Na décima primeira jornada da Série C do Campeonato de Portugal em futebol o FC Alverca B venceu o Fontinhas por 1-0 e mantém-se líder isolado da tabela classificativa com 20 pontos e apenas uma derrota somada. O União de Santarém perdeu contra o Lusitânia dos Açores por 3-1 passando para sétimo lugar. O União de Tomar, último na tabela, perdeu por 2-1 contra o Sertanense.