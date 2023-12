Atletas de Aveiras De Cima conquistam bronze no europeu de karaté

Os karatecas de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, Xavier Santos e Lucas Ferreira, em representação do Clube Karaté Aveiras de Cima, conquistaram a medalha de bronze no campeonato europeu de karaté, que decorreu em França. Além destes dois atletas, a representação portuguesa incluiu ainda Gabriel Pereira, Rafael Santos e José Pratas que tiveram uma prestação excepcional.

A prestação dos atletas deve-se também ao treinador Filipe Miguel Ferreira Lucas, que os acompanhou na prova por ter formação e qualificação de treinador internacional e ao trabalho que tem sido feito pela ANKP - Associação Nacional Karaté Portugal. Foi também fundamental o apoio da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima e o apoio dado por Eugenie Ronca, sua família e amigos pela forma como receberam e acolheram os atletas em França. Os atletas tiveram ainda o apoio de Hélder Santos e Sílvia Paulo, que fizeram parte da comitiva.

O clube agradece a todos os que apoiaram, em particular aos pais e praticantes pelas inúmeras mensagens de apoio, assim como a recepção no aeroporto.