Brigada Mecanizada organiza São Silvestre Solidária em Santa Margarida

Corrida no Campo Militar de Santa Margarida está agendada para 16 de Dezembro e mantém o espírito solidário e de angariação de bens para instituições sociais.

O Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, vai ser o palco da 8ª edição da Corrida São Silvestre Solidária da Brigada Mecanizada, em 16 de Dezembro, mantendo o espírito solidário e de angariação de bens para instituições sociais. As inscrições para a prova, que envolve vários escalões etários e diferentes distâncias, são gratuitas, mas pede-se aos atletas que contribuam para a tradicional campanha de recolha de bens alimentares não perecíveis, tampinhas de plástico, brinquedos, jogos didácticos, produtos de limpeza ou higiene pessoal.

A organização, uma parceria da Brigada Mecanizada com o município de Constância, contou em 2022 com 891 atletas e angariou quatro toneladas de produtos alimentares, tendo a expectativa de angariar este ano “seis toneladas de bens alimentares e outros produtos” e ter “cerca de 1.500 participantes” nas várias provas desportivas.

Segundo indicou, a 8ª edição da Corrida São Silvestre Solidária da Brigada Mecanizada vai contar com a presença da atleta olímpica Rosa Mota, da piloto todo-o-terreno Elisabete Jacinto, da jornalista Patrícia Matos e da canoísta Francisca Laia como madrinhas da prova.