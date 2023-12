Estafeta com atletas de Rio Maior em 4º na Taça do Mundo de Natação

Dois nadadores do Clube de Natação de Rio Maior, Mafalda Rosa e Tiago Campos, integraram a estafeta nacional que ficou em quarto lugar na Taça do Mundo de Natação em Águas Abertas.

Portugal ficou em quarto lugar na estafeta de 4x1.500 metros na Taça do Mundo de Natação em Águas Abertas que decorreu este domingo no mar, no Funchal. Integraram o quarteto nacional dois nadadores do Clube de Natação de Rio Maior, Mafalda Rosa e Tiago Campos, e ainda Angélica André (FC Porto) e Diogo Cardoso (Sporting CP). A vitória foi para a Austrália, seguida da Itália e França. Com este quarto lugar Portugal ficou à frente da Espanha com menos 10 segundos.

Nas provas individuais, disputadas no sábado, Angélica André terminou em 14.º e Mafalda Rosa em 18.º lugar na prova de 10 km femininos da Taça do Mundo de Águas Abertas, enquanto na prova masculina Tiago Campos terminou em 22.º lugar na prova de 10 km e Diogo Cardoso concluiu em 62.º lugar.