Judo da Casa do Benfica em Santarém com muitos pódios no Entroncamento

A secção de judo da Casa do Benfica em Santarém, conquistou nove pódios, entre eles quatro primeiros lugares, no torneio de judo Projeto + que decorreu no Entroncamento. Os jovens atletas escalabitanos obtiveram as seguintes classificações: Francisco Sepúlveda, Francisco Vasconcelos, Xavier Empis e Guilherme Casaca ficaram em primeiro lugar nas suas categorias; André Carvalhal, Salvador Carneiro e Salvador Joaquim ficaram em segundo lugar; Miguel Torres e João Madeira obtiveram terceiros lugares. Os judocas foram acompanhados pelos treinadores Jorge Vítor e Carlos Ricardo e pelos árbitros Ricardo Araújo, Maria Lopes e Joaquim Nogueira .