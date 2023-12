Tigres, U. Entroncamento e Sp. Tomar apurados na Taça de Portugal de hóquei

Os Tigres de Almeirim, o União do Entroncamento e o Sporting de Tomar estão apurados para os 16 avos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. No sábado Os Tigres venceram os portuenses do Infante Sagres por 2-0, enquanto o União do Entroncamento foi a Beja vencer por 7-3 a equipa local. No domingo, os tomarenses obtiveram o resultado mais desnivelado da eliminatória ao baterem o Estreito por 19-1, na ilha da Madeira. Pior sorte tiveram o Santa Cita e o Vilafranquense, que perderam em casa com os primodivisionários HC Braga e FC Porto, por 13-1 e 9-0, respectivamente.