Concurso “Cartas ao Pai Natal” para alunos do 1.º ciclo de Ourém

A Câmara de Ourém está a promover o concurso “Cartas ao Pai Natal” para “incentivar a expressão escrita” e apelar à criatividade. “Este concurso destina-se a todas as crianças do 1.º ciclo do ensino básico que residam ou estudem no concelho de Ourém”, explicou a autarquia, referindo que as crianças devem redigir uma carta endereçada ao Pai Natal e entregar à direçcão do agrupamento de escolas ou colégio até 14 de Dezembro. Os três primeiros classificados, definidos de acordo com a originalidade, criatividade e correção textual das cartas, são premiados.