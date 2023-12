Mercado biológico aos sábados em Santarém

A estreia do Mercado Biológico – Mercado Agrobio de Santarém aconteceu no sábado, 25 de Novembro, na Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário), em Santarém. Segundo o município de Santarém, um dos objectivos da iniciativa é facilitar o acesso aos produtos de agricultura biológica na região. O mercado vai funcionar aos sábados entre as 09h00 e as 14h00 e é promovido pela AGROBIO - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, resultando de um acordo entre a Câmara de Santarém e a associação. O vereador da Câmara de Santarém Nuno Russo, que tutela o pelouro do Apoio ao Desenvolvimento Agrícola, refere que através desta iniciativa pretende-se criar situações de informação ou experimentação que possam suscitar na população o interesse por este tipo de agricultura, promovendo e defendendo a saúde dos munícipes, o ambiente e a gestão sustentável do território.