O MIRANTE dos Leitores

Curso de cestaria de Tomar

Todas as terras com artes e ofícios deveriam facilitar a aprendizagem para não se perderem no tempo sendo uma mais-valia para o consumo do que são produtos de qualidade natural.

Lena Cabaça Ramos

Teve alta com compressa em dedo fracturado

Cada vez mais o atendimento nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira é pior! Fui com uma dor na barriga, na zona do apêndice, que irradiava para as costas e se não tivesse insistido com a médica, nem medicação para as dores me dava. Ia dar-me alta e vinha para casa com as mesmas dores que entrei nas urgências.

Isabel Silva

Há um exagero de ‘fast-food’ televisivo

O serviço das operadoras, dando mais diversidade, é uma espécie de “cromos repetidos”… sejam de documentários, filmes/séries, notícias, não é raro que repitam partes da grelha de programação, mesmo em canais diferentes (da mesma empresa corporativa). Se é verdade a afirmação do título nesta cobertura de opinião, também é verdade que quem consome, consome o que quiser e deve ter liberdade para isso. Depois também temos uma fatia de mercado a crescer - o streaming (seja os serviços premium, como a Netflix, o YouTube), mesmo os conteúdos multimédia nas diversas redes sociais - preocupam-me mais estes últimos - que disseminam artigos falsos, notícias falsas, etc, sem qualquer crivo e muitas vezes também sem nenhum espírito crítico de quem vê…

João Paulo Forte