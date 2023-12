A soprano Carolina Pinho e o pianista Alejandro Lucero

A soprano Carolina Pinho e o pianista Alejandro Lucero, que compõem o duo Cacilie, actuaram durante a homenagem ao médico Fausto Pereira, pelos mais de 40 anos ao serviço da comunidade, com a interpretação de seis músicas clássicas, três francesas e três alemãs, do final do século XIX e início do século XX. A iniciativa decorreu no cine-teatro São João, no Entroncamento.