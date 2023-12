Benavente convida residentes e comerciantes a aderir ao “Natal à Janela”

Município de Benavente vai premiar as melhores decorações de Natal do comércio local e das habitações. “Natal à Janela” é o mote para embelezar o concelho na quadra natalícia.

“Natal à Janela” é o desafio lançado pela Câmara Municipal de Benavente à população para que decorem as janelas e varandas durante a quadra natalícia. O mesmo desafio é lançado ao comércio local para que enfeite as montras dos seus estabelecimentos criando cenários natalícios. A iniciativa está integrada nos Mercados de Natal, marcados para os fins-de-semana de 30 de Novembro a 3 de Dezembro, em Benavente, e de 7 a 10 de Dezembro em Samora Correia. Esta é uma estratégia para dinamizar e valorizar o comércio local, tornando-o mais atractivo durante a temporada natalícia. As melhores decorações vão ter direito a prémios. O concurso, aberto aos residentes e ao comércio local, terá duração alargada decorrendo desde 1 de Dezembro de 2023 até 5 de Janeiro de 2024. Os quatro residentes vencedores recebem cabazes de Natal com produtos locais. O comércio local recebe quatro bilhetes duplos para todas as sessões de cinema durante o ano de 2024.