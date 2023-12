Benavente prepara regulamento de regalias e financiamento aos bombeiros

Presidente da Câmara de Benavente garante que o regulamento de financiamento às associações humanitárias de bombeiros Voluntários e regalias sociais aos operacionais será submetido a aprovação até final do ano.

Ainda não foi submetido à consideração da Câmara Municipal de Benavente o regulamento municipal de financiamento às associações humanitárias de bombeiros voluntários e regalias sociais aos bombeiros voluntários do concelho. A questão foi levantada pela vereadora do PSD, Sónia Ferreira, em reunião do executivo. A autarca recordou que já perguntou diversas vezes pelo ponto de situação deste processo, a última em Setembro, e que ainda não obteve resposta.

O presidente da autarquia, Carlos Coutinho (CDU), pretende que o regulamento esteja em condições de ser aprovado pelo executivo no final de 2023. O edil reuniu recentemente com a direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente e a questão do regulamento esteve em cima da mesa. “O estatuto de benefícios aos bombeiros voluntários faz muito sentido. Estamos num período em que não é fácil as pessoas poderem trabalhar em prol da comunidade, até porque têm cada vez menos disponibilidade. É importante que a operacionalidade e qualidade de intervenção possam ser mantidas e, nesse sentido, os estímulos são necessários”, considerou.

Na mesma reunião, os bombeiros manifestaram a necessidade de obras no quartel, com incidência na área do ginásio, que ficou bastante afectada na sequência do último temporal (ver página 22). A corporação de Benavente decidiu avançar com a substituição da cobertura com a comparticipação financeira da autarquia, uma vez que a candidatura aos apoios comunitários apresentada pela anterior direcção não teve sucesso, havendo a possibilidade de ser feita nova candidatura ao Portugal 2030.