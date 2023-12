Feira do Livro Novo e Usado na Biblioteca do Cartaxo

A Feira do Livro Novo e Usado está a decorrer, até 28 de Dezembro, na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo. Os interessados podem adquirir livros novos e usados, a partir de 50 cêntimos, e oferecer como prenda de Natal. A Feira do Livro Novo e Usado está disponível de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h30; nos sábados, 9 e 16 de Dezembro e no feriado de 8 de Dezembro, das 14h00 às 18h00.