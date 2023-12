Ourém aprova proposta de parceria com Universidade do Porto

Na última reunião de câmara de Ourém foi aprovada a proposta de protocolo de colaboração entre o município e a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto que visa propor à Direção-Geral do Património Cultural a abertura do processo de classificação da Capela de São Sebastião e das Antigas Casas dos Magistrados como um bem imóvel de interesse público.

A Capela de São Sebastião, na localidade de São Sebastião, na freguesia de Atouguia, é uma construção em alvenaria de pedra calcária e acredita-se que uma capela já existia neste local no século XV e permaneceu em uso até o início do século XIX. O projecto para as Antigas Casas dos Magistrados, na cidade de Ourém, da freguesia de Nossa Senhora da Piedade, foi concebido em 1963 pelo arquitecto Eduardo Paiva Lopes.