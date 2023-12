Colectividade de Azoia de Baixo requalifica instalações

O Centro de Cultura e Recreio Alexandre Herculano, de Azoia de Baixo, vai contar com um apoio de 1.718 euros da Câmara de Santarém para financiar obras de requalificação no seu recinto polidesportivo e espaço anexo. O subsídio destina-se à substituição da iluminação para projectores LED e restauro das mesas e bancos do salão de festas, permitindo a continuação do trabalho desenvolvido pela colectividade.