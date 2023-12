Concerto de Natal encheu Sé Catedral de Santarém

A Sé Catedral de Santarém recebeu na noite de sábado, 9 de Dezembro, um concerto de Natal onde o coro do Círculo Cultural Scalabitano esteve acompanhado por um quinteto de sopros e um piano. Ao clarinete, fagote, trompa, oboé e flauta transversal do quinteto juntou-se o piano. O coro do Círculo Cultural Scalabitano, composto por quatro divisões de vozes, seguiu a direcção artística do maestro António Matias. No programa do concerto estiveram integradas as obras “Gloria”, “Cantata de Natal”, “Gloria in Excelsis Deo”, “Noite Feliz”, entre outras. O concerto foi organizado pelo Círculo Cultural Scalabitano com a colaboração da Diocese de Santarém e da Câmara Municipal de Santarém.