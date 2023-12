Exposição de fotografia de Jorge Bacelar em Alpiarça

“Ruralidades” é o título da exposição de fotografia, de autoria de Jorge Bacelar, em exibição na Galeria de Exposições da Casa-Museu dos Patudos, em Alpiarça, até 7 de Janeiro de 2024. As imagens mostram pessoas que dedicaram a sua vida a cultivar a terra e tratar do gado. “A exposição de Jorge Bacelar é uma celebração da simplicidade e autenticidade, capturada através da lente de um artista dedicado e talentoso”, refere a Câmara de Alpiarça em nota de imprensa.

O fotógrafo, médico veterinário de profissão na região de Aveiro há mais de duas décadas, despertou para o mundo da fotografia há cerca de oito anos. Começou pelas paisagens e depois mergulhou no mundo rural fotografando a gente que vive da terra, no seu próprio meio, principalmente oriunda da Murtosa, Estarreja, Albergaria-a-Velha e Figueira de Castelo Rodrigo. Nos últimos oito anos Jorge Bacelar recebeu importantes prémios e distinções a nível internacional pelo seu trabalho fotográfico.