FITIJ recebe 13 mil euros da Câmara de Santarém

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio de 13 mil euros à Associação Cultural FITIJ. O subsídio visa ajudar a suportar as despesas com a organização do Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude – FITAIJ 2023, que decorreu em Santarém entre os dias 3 e 8 de Outubro.

O FITAIJ realiza-se anualmente desde 2015 e em 2023 recebeu vários espectáculos de teatro, circo, artes de rua, dança, música e cruzamentos disciplinares, com intervenientes oriundos de Portugal, Brasil, Chile, França e Venezuela. O evento tem também uma vertente de formação técnica e artística, com partilha intercultural entre várias gerações de artistas.