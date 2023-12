Mação apresenta livro “As tuas asas” de Bibá Pitta e Mafalda Mota

A apresentação do livro “As tuas asas”, de Bibá Pitta e Mafalda Mota, decorreu a 20 de Dezembro, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação. O livro é uma homenagem de Bibá Pitta à filha Madalena, que tem Trissomia 21. “Uma homenagem vinda de uma mãe que, apesar das críticas, nunca escondeu a diferença da filha e que sempre a ensinou a ser livre para voar e para fazer tudo o que os seus sonhos ditassem. Este livro é também uma lição para todos nós. Apesar dos obstáculos que encontremos todos podemos voar, cada um com as suas asas, ainda que de forma diferente”, pode ler-se na sinopse do livro.