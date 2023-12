Pai Natal e duendes nas ruas de Salvaterra de Magos

O município de Salvaterra de Magos programou várias actividades no âmbito da campanha Natal e a Economia Local.

A campanha Natal e a Economia Local, em Salvaterra de Magos, decorre até 7 de Janeiro e tem uma programação diversificada. A campanha pretende também atrair consumidores ao comércio local através da distribuição de senhas, por parte da autarquia, aos estabelecimentos comerciais aderentes, as quais podem habilitar os seus clientes, por cada compra superior a 20 euros, a vales de compras com valores entre os 50 e os 300 euros. Nesta edição são mais de duas centenas de estabelecimentos a aderir. A campanha encerra às 15h00 de dia 7 de Janeiro com o Concerto de Reis da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, e o sorteio dos vales de compras no comércio local.

Ao longo desta quadra são inúmeras as actividades de animação por todo o concelho. Na Casa do Povo de Muge foi inaugurada a oitava exposição “As nossas gentes: a arte dos enxovais das nossas avós”, que abre todos os sábados, às 14h30, até 14 de Janeiro.