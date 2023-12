Búzios-Coruche é campeão nacional de salvamento aquático em piscina

A equipa de Coruche ganhou 15 diplomas de campeões e sete de vice-campeões no nacional de salvamento aquático em piscina curta.

A equipa de salvamento aquático desportivo da Búzios-Coruche alcançou o título de campeã nacional de piscina curta, numa competição realizada no dia 8 de Dezembro nas Piscinas Municipais de Coruche. A prova foi organizada pela Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. A equipa de Coruche sagrou-se campeã nacional absoluta e campeã nacional masculina. Das 31 provas em que a equipa disputou, em 18 delas os atletas bateram o seu recorde pessoal e em oito estabeleceram a sua primeira marca nacional.

A equipa ganhou 15 diplomas de campeões nacionais e sete de vice-campeões nacionais. Dessa brilhante prestação destacam-se os recordes nacionais de Lucas Agostinho (júnior) nos 100m Manikin Tow with Fins e nos 50m Manikin Carry; Maria Ribeiro (juvenil) nos 50m Manikin Carry; Francisco Cecílio (juvenil) nos 200m Obstacle Swim; e Mariana Rodrigues (infantil) nos 100m Obstacle Swim, 100m Tow with Fins e nos 50m Manikin Carry. De realçar também o bom desempenho dos restantes atletas: João Conrado, Rafael Santos, Francisco Matias, Vasco Rodrigues e João Vicente.