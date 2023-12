Escola de Padel em Seiça com acesso gratuito

O programa de desenvolvimento desportivo que incide na promoção da Escola de Padel junto da comunidade de Ourém vai ter continuidade nas épocas desportivas 2024/2025, no seguimento do protocolo aprovado pelo executivo municipal e que será celebrado com o Grupo Desportivo e Cultural (GDC) de Seiça.

A colectividade cede ao município os campos de padel existentes nas suas instalações de acordo com os critérios definidos no protocolo, garantindo o acesso gratuito dos munícipes às infraestruturas mediante inscrição prévia em plataforma desenvolvida para o efeito. O GDC Seiça deverá ainda disponibilizar à comunidade aulas na Escola de Padel, promover em parceria com o município acções de promoção da modalidade, organizar torneios de padel gratuitos para a população e colaborar nas iniciativas de âmbito desportivo desenvolvidas pela autarquia.