Natação de Torres Novas com pódios e recordes no campeonato nacional

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) participou no Campeonato Nacional de Juniores e Seniores que decorreu em Leiria, com destaque para Rafaela Mendes que apesar de ser júnior de primeiro ano subiu ao pódio por duas vezes, como vice-campeã nacional nos 200m costas e terceira classificada nos 100m costas. Participou ainda nos 50m costas, em que alcançou o 6º lugar (2ª melhor júnior de 1º ano), e nos 100m estilos. Entre eliminatórias e finais, Rafaela Mendes obteve um total de oito recordes distritais ao longo da competição.

Beatriz Casal competiu nos 100 estilos e obteve nessa prova um recorde pessoal que passa a ser também recorde sénior do CNTN neste evento. Afonso Pinho competiu nos 800 livres, nadando muito próximo do seu recorde pessoal.

O campeonato, que decorreu de 8 a 10 de Dezembro em Leiria, é o momento mais importante a nível individual desta fase inicial da época, tendo contado com a participação de 469 nadadores em representação de 86 clubes. Apesar de não ter nadado nesta competição, o atleta do Clube de Natação de Torres Novas, João Pires, recebeu o diploma referente ao recorde nacional conquistado ao serviço da selecção distrital na prova de 4x50 livres mistos.