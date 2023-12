Novo campo de padel em Foros de Salvaterra

O vereador da Câmara de Salvaterra de Magos com o pelouro das obras municipais, Noel Caneira, informou na última reunião de câmara de 8 de Novembro que iniciaram os trabalhos de construcção do novo campo de padel nos Foros de Salvaterra, junto ao Centro Escolar da freguesia. Recorde-se que a 25 de Abril deste ano foi inaugurado um campo de padel em Muge, no Parque de Merendas, numa parceria com a Junta de Freguesia de Muge.