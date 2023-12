Ourém e Fátima vão ter centros de marcha e corrida

Centros de Marcha e Corrida visam a promoção da saúde e bem-estar da comunidade. Município de Ourém vai envolver associações do concelho no projecto.

O Programa Nacional de Marcha e Corrida (PNMC) é um projecto de âmbito nacional que visa a promoção de hábitos de vida saudáveis, através da prática regular da marcha e corrida, e o município de Ourém é uma das entidades aderentes da iniciativa promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA). Tendo em conta o aumento significativo de caminhantes e corredores informais no concelho, o executivo municipal vai reactivar o Centro de Marcha e Corrida de Ourém e criar um novo em Fátima.

O trabalho que se pretende desenvolver incide fundamentalmente na promoção da saúde e bem-estar da comunidade, com planos adequados a qualquer grupo etário e um acompanhamento efectivo das necessidades de todos os atletas, afirma a autarquia em nota de imprensa. “Estes espaços deverão promover iniciativas regulares de sensibilização, iniciação e aperfeiçoamento de actividades de marcha e corrida e prestar todo o aconselhamento técnico necessário aos participantes”, lê-se na nota.

Se numa primeira fase de implementação dos centros o programa tinha gestão exclusiva das autarquias, neste momento pretende-se o envolvimento de entidades que actuem na promoção da prática desportiva, como por exemplo clubes desportivos. Nesse sentido, o município estabeleceu parcerias com associações concelhias que vão executar os planos definidos para os novos centros. Em Ourém o Centro terá a sua sede nas piscinas municipais e a gestão da estrutura será assegurada pela Juventude Ouriense. O Centro de Marcha e Corrida de Fátima será instalado junto à rotunda sul da cidade e a associação Fátima Trail Team fará a coordenação das actividades.