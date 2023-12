Sporting de Tomar brilha na Liga dos Campeões de hóquei

O Sporting de Tomar venceu o FC Porto por 5-3 na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em hóquei em patins e comanda agora o Grupo C com 4 pontos, seguido dos portistas e dos italianos do Trissino com 3 pontos e do Lleida com 1 ponto. O jogo decorreu no dia 14 de Dezembro, em Tomar. Na primeira jornada, a equipa ribatejana tinha empatado em Lleida a três golos.

“Esta quinta-feira, apesar de não podermos contar com o Guilherme Silva, fomos esclarecidos, mais fortes, categóricos contra nada menos que o campeão europeu em título, o Porto. Vamos por mais, que tudo está ao nosso alcance. Muito obrigado a todos os que se deslocaram ao Estádio Municipal numa noite fria. Que o nosso triunfo - o triunfo de todos nós - vos tenha aquecido e que o vosso apoio nos embale para outros triunfos”, divulgou o clube nas redes sociais.