Vila Franca de Xira é novamente município amigo do desporto

O município de Vila Franca de Xira foi distinguido, pelo oitavo ano consecutivo, com o Galardão do Município Amigo do Desporto, pela sua dedicação na promoção do desporto e da actividade física. O galardão é instituído pela Cidade Social, uma empresa especializada na certificação, formação e benchmarking (prática de comparação de processos) na área da qualidade. O prémio destaca a partilha e divulgação de projectos municipais que têm contribuído para o desenvolvimento e fomento das actividades desportivas na comunidade.

A cerimónia de entrega contou com a presença do vereador com o Pelouro do Desporto, João Pedro Baião e do Chefe da Divisão do Desporto e Lazer, Vítor Félix. O Galardão de “Município Amigo do Desporto” teve início em 2016 e actualmente abrange 167 municípios portugueses.