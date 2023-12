Vila Franca de Xira reforça parceria com Federação Portuguesa de Natação

Clubes do concelho aderentes ao programa vão pagar taxas de utilização mais baixas nas piscinas municipais.

As piscinas municipais do concelho de Vila Franca de Xira vão voltar a integrar, no próximo ano, o projecto Portugal a Nadar da Federação Portuguesa de Natação (FPN) e o contrato-programa de desenvolvimento desportivo, que vai custar aos cofres do município 298 mil euros. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.

Assinado no concelho pela primeira vez em 2017, o projecto tem sido considerado um sucesso na promoção e apoio à actividade física e desportiva desenvolvida nas piscinas municipais. A renovação do contrato com a FPN tem por base o trabalho realizado na certificação da escola de natação do concelho e a articulação com o movimento associativo visando a continuidade do desenvolvimento da natação de competição e federada em Vila Franca de Xira. O contrato-programa prevê a cedência gratuita das piscinas de VFX para a realização do campeonato nacional de natação adaptada e uma redução de 50% do pagamento da taxa de utilização das piscinas para os clubes aderentes ao programa para treino das suas equipas federadas.

“O contrato de 2022 possibilitou a melhoria da remuneração dos técnicos prestadores de serviços e este ano verificou-se um novo aumento que se mantém para o próximo ano. Já incorporámos dez técnicos nos quadros da câmara e estamos com concurso aberto para contratar”, explicou João Pedro Baião, vereador com o pelouro do desporto.

As piscinas municipais no concelho estão situadas em Vila Franca de Xira, Alhandra, Quinta das Drogas (Alverca), Alverca do Ribatejo, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria.