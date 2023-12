Vitória de Santarém fora da Taça de Portugal de futsal feminino

A equipa sénior feminina de futsal do Vitória Clube de Santarém perdeu por 2-0 com o Juventude Castanheira e foi afastada da Taça de Portugal de futsal feminino na 3ª eliminatória da prova. O jogo realizado do dia 9 de Dezembro só ficou resolvido após o prolongamento.