Concurso público para melhorar praia fluvial do Agroal

A Câmara de Ourém aprovou o concurso para efectuar melhorias na praia fluvial do Agroal. Os trabalhos contemplam uma piscina para crianças, com uma zona de acesso a pessoas de mobilidade reduzida, onde a profundidade da água é menor, a construção de um descarregador de fundo, para a limpeza e lavagem da piscina, a substituição do ‘deck’ existente e a criação de um percurso acessível, através de um passadiço em aço inox, que acompanha o perímetro da piscina.