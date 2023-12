Desporto vai custar a Vila Franca de Xira 3,2 milhões em 2024

No próximo ano a área de desporto e manutenção de infraestruturas desportivas e equipamentos do concelho de Vila Franca de Xira vai custar aos cofres municipais 3,2 milhões de euros. A verba foi anunciada pela câmara municipal a 11 de Dezembro no âmbito de um encontro com os municípios de Matosinhos e Braga a propósito do programa “Municípios Amigos do Desporto”, do qual VFX é um dos 167 municípios participantes. Em 2024, já se sabe, Vila Franca de Xira vai continuar a apostar em eventos desportivos como a Corrida das Lezírias e o acolhimento de provas desportivas como a Volta a Portugal em bicicleta e o Rally de Lisboa, promovido pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CPKA).