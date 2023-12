Música Velha de Pernes festeja 153 anos

A Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense, Música Velha, festeja no dia 25 de Dezembro o seu 153º aniversário. A festa está marcada pelas 15h00, na sede da colectividade, em Pernes onde serão cantados os parabéns com o já tradicional bolo “Pastel de Santo António” acompanhado do Porto de Honra.