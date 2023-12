Ourém assina protocolo com Montamora Sport Clube

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou a 18 de Dezembro uma proposta de protocolo de colaboração entre o município e o Montamora Sport Clube -Associação Desportiva, Recreativa e Cultural. O documento prevê atribuição de um apoio financeiro, que visa financiar os encargos decorrentes da “Pintura Exterior da Sede”, no valor superior a 10 mil euros e que representa 45% do valor total previsto realizar pela entidade no âmbito da beneficiação em causa.