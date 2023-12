Plano de Acção de Resíduos Urbanos de VFX em participação pública

Até ao final do mês os munícipes de Vila Franca de Xira estão a ser convidados a participar na elaboração do Plano de Acção de Resíduos Urbanos (PAPERSU). O processo está actualmente numa fase de participação pública em que os moradores interessados podem preencher um questionário online, anónimo, que ajuda a estabelecer prioridades no sistema de recolha de resíduos.

A iniciativa faz parte do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2030), alinhando-se com as directrizes estabelecidas pela Comissão Europeia. O objectivo principal é desenvolver uma estratégia nacional para a gestão de resíduos até 2030 e Vila Franca de Xira quer desempenhar um papel activo nesse processo.

O PAPERSU em VFX visa implementar uma política de resíduos urbanos que promova a reciclagem, reduza o consumo de matérias-primas primárias e minimize o envio de resíduos para aterro. O enfoque principal é adoptar uma perspectiva de economia circular em que os resíduos são encarados como recursos valiosos em vez de desperdícios.