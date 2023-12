Candidaturas abertas para órgãos sociais dos Bombeiros Voluntários de Santarém

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém teve aberto, até 20 de Dezembro, o período para apresentação de listas aos órgãos sociais para o quadriénio 2024-2027 sendo certo que o presidente da direcção, Diamantino Duarte, não vai para já recandidatar-se ao cargo que ocupa há cerca de três décadas. No dia anterior ao prazo estipulado não tinha dado entrada qualquer lista.

Contactado por O MIRANTE, Diamantino Duarte diz que vai aguardar para ver se surge alguma lista composta por “pessoas de confiança” e que garantam a continuidade da operacionalidade da corporação. Uma coisa é certa, a instituição não cairá num vazio directivo porque, caso não surjam listas, Diamantino Duarte sublinha que está há 30 anos à frente da instituição e que é altura de dar oportunidade a outros que, eventualmente, nem concordem com algumas das opções de gestão que têm sido tomadas e que entendam candidatar-se. As candidaturas tinham que ser entregues nos serviços administrativos da associação até 20 de Dezembro, conforme edital publicado pelo presidente da assembleia geral dos Bombeiros Voluntários de Santarém, Hermínio Martinho.