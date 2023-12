Junta de Santo Estêvão tem nova sede

A Junta de Freguesia de Santo Estevão tem uma nova sede com melhores condições para os funcionários e mais espaço para atender a população. A nova sede, inaugurada dia 1 de Dezembro, localiza-se na Rua Manuel Martins Alves e passou a funcionar em pleno a partir de 4 de Dezembro. O edifício foi adquirido pela Câmara de Benavente por 240 mil euros. O contrato de comodato entre o município e a junta já foi assinado e está em vigor por um período de dois anos.

A inauguração contou com a presença do presidente da Junta de Santo Estêvão, Nelson Norte, do presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, entre outros autarcas locais e o pároco da freguesia. Um momento que terminou com a actuação da Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estevão e a presença da população.