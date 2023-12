Ourém vai receber galardão de autarquia voluntária

Ourém é uma das 21 cidades galardoadas como “Autarquia Voluntária” da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. A distinção pretende valorizar as acções de voluntariado dinamizadas por autarquias locais, identificando e divulgando as boas práticas existentes. Com a atribuição do galardão ao município é reconhecida a importância dos projectos desenvolvidos nesse âmbito e o seu papel na promoção do voluntariado junto da comunidade oureense. Na reunião de câmara de 4 de Dezembro a vereadora Micaela Durão explicou que a autarquia apresentou uma candidatura elencando as iniciativas e projectos desenvolvidos no Centro Comunitário de Voluntariado que se enquadram nos critérios de avaliação, designadamente a realização de acções de informação e sensibilização para prática do voluntariado; implementação de boas práticas e programas que promovam o voluntariado; a implementação de projectos de voluntariado inovadores. O galardão será entregue numa cerimónia pública que se realizará na tarde de 9 de Janeiro de 2024 no Teatro Thalia, em Lisboa.