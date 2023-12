PSD de VFX indica David Pato Ferreira para lista de deputados

A Comissão Política Concelhia (CPC) do PSD de Vila Franca de Xira deliberou, por unanimidade, indicar o vereador David Pato Ferreira para a lista de deputados a concorrer à Assembleia da República. A concelhia do PSD decidiu também indicar o nome da presidente da direcção dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, Andreia Revez, para a mesma lista. As eleições legislativas vão decorrer no dia 10 de Março.