VFX vai celebrar o 25 de Abril sem esquecer o 25 de Novembro

O concelho de Vila Franca de Xira vai celebrar no próximo ano os 50 anos da revolução do 25 de Abril que acabou com a ditadura em Portugal mas já disse que não se vai esquecer de assinalar, também, o 25 de Novembro de 1975. A garantia foi deixada pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), que disse que o município “fará questão de encontrar uma cerimónia” que evoque a data depois do vereador do Chega, Barreira Soares, lembrar a importância de evocar a data de 25 de Novembro, importante para a consolidação do regime democrático em Portugal.

Já o ano passado o 25 de Novembro foi assinalado no concelho com um debate promovido no auditório do Museu do Neo-Realismo onde falaram o historiador e político Fernando Rosas e o político José Pacheco Pereira.