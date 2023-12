Alunos de Benavente debatem democracia na Polónia

Oito alunos do Agrupamento de Escolas de Benavente (AEB), acompanhados por duas professoras, viajaram até Zakopane, perto das montanhas do Tatra, na Polónia, no âmbito do projecto Only Democracy. O objectivo do projecto, que faz parte do programa Erasmus, é promover o conhecimento sobre a democracia e os valores europeus. Pretende-se incentivar os alunos a participarem activamente em questões sociais e trabalharem a favor da democracia. Com os alunos de Benavente estão jovens da Hungria, Polónia e Turquia. As actividades começaram dia 1 de Dezembro e terminaram dia 9 de Dezembro.