Azambuja com cursos de microcredenciais ministrados pelo Politécnico de Santarém

As inscrições para os cursos de microcredenciais ministrados pelo Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) no concelho de Azambuja abriram no dia 5 de Dezembro e serão dinamizados pelo município através do núcleo de empreendedorismo HubsLisbon Azambuja, anunciou o estabelecimento de ensino.

Os cursos estão agendados para o início de 2024, decorrerão das 10h00 às 17h00, e terão a seguinte calendarização: “Marketing Digital em Prática” nos dias 6 e 13 de Janeiro; “Liderança” nos dias 26 e 27 de Janeiro; “Comunicação Interna e Externa” nos dias 9 e 10 de Fevereiro; “Noções Básicas de Contabilidade” nos dias 1 e 2 de Março.

O protocolo de cooperação estabelecido entre o município e o IPSantarém garante uma microcertificação e as acções de formação estão enquadradas no Programa de Recuperação e Resiliência, financiado pelo fundo “NextGenerationEU” da União Europeia. Para frequentar a primeira formação os interessados devem enviar email para hubslisbonazb@cm-azambuja.pt com o assunto “Microcredenciais_24_MKTDigital”.