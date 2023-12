Mercado de Natal animou a freguesia de Vialonga

Junta de Freguesia de Vialonga apostou pela primeira vez numa iniciativa natalícia com actividades gratuitas para as crianças. Em 2024 o Mercado de Natal vai ser alargado a mais dias.

O Parque Urbano da Flamenga, em Vialonga, foi palco do primeiro Mercado de Natal da freguesia. Uma aposta da junta para assinalar a quadra natalícia e que decorreu no dia 16 de Dezembro com actividades de manhã à noite. As crianças fizeram os seus pedidos ao Pai Natal, com quem tiraram fotografias. Já habituado a vestir-se de vermelho, o presidente da junta, João Tremoço, sentou os pequenos ao colo. “Já tinha feito de Pai Natal nos Companheiros da Noite. Gosto muito de crianças. Algumas perguntaram se se portaram bem durante o ano e outras fizeram pedidos. Tocaram-me particularmente duas crianças com deficiência e gostei muito de falar com elas”, disse o autarca.

O Mercado de Natal contou com a presença de 32 artesãos de Vialonga que venderam os seus artigos. Para os mais novos havia insufláveis gratuitos, passeios de charrete e distribuição de doces pela mão dos motards vestidos de Pais Natal do clube 300. “A oposição acha que todas as iniciativas se fazem no Parque da Flamenga mas achamos que é o melhor sítio e é o único espaço disponível. As pessoas aderiram em força, está a correr muito bem. Tendo em conta o investimento para o ano estamos a pensar fazer mais dias”, disse o autarca.

A Associação Para o Bem-Estar Infantil de Vialonga, Associação de Reformados e Pensionistas de Vialonga e a ADCS Parque Residencial fizeram actuações natalícias e a Casa do Povo apresentou uma coreografia de Natal. Subiram também ao palco a orquestra de Vialonga, os Geração 2000 e as batucadeiras que apresentaram o Natal africano. O grupo cénico da Granja recriou um presépio vivo e Elisabete Filipe apresentou o livro “a crise na fábrica do Pai Natal”.