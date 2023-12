Proibida passagem na Ponte do Rebolo

As autoridades proibiram a passagem na Ponte do Rebolo, na estrada agrícola que liga as freguesias de Fajarda e Biscainho, no concelho de Coruche, devido a danos estruturais, que foram detectados pela Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia. Durante trabalhos de limpeza foi detectado um deslocamento do tabuleiro, indiciando, segundo nota de imprensa da Câmara de Coruche, eventuais problemas estruturais, que carecem de avaliação técnica.

A Câmara de Coruche, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, e a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia estão a avaliar a situação e será realizada uma vistoria à infraestrutura por um laboratório de engenharia. O objectivo é avaliar com rigor os possíveis danos, tendo sido colocada sinalização adequada para que ninguém utilize a travessia.